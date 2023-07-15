Меморіал: вбиті росією. Олексій Клименко, 83 роки, Гола Пристань, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олексій Клименко

83-річний Олексій Клименко потонув 7 червня 2023 року біля свого дому в Голій Пристані на Херсонщині. Рівень води в цьому місті стрімко піднявся після того, як російські окупанти напередодні підірвали греблю Каховської ГЕС. Поряд потонула також дружина Олексія, Марія.

Олексій Клименко був родом зі села Кардашинка Голопристанського району. Там закінчив школу. Опісля – служив в армії. До пенсії багато років працював слюсарем. Любив рибалити. Мешкав у Голій Пристані, де разом із родиною мав будинок та невелике господарство.

«Мій дідусь був дуже доброю, чесною, порядною людиною. Він завжди приходив на допомогу іншим. Я пам’ятаю його спокійним та працелюбним. Він замінив мені батька», – сказала онука Олексія Клименка, Вікторія

Із початком повномасштабної війни Вікторія з трьома дітьми евакуювалася з Херсонщини в західну частину України. Її дідусь та бабуся виїздити з рідного міста не хотіли. З ними у Голій Пристані залишилася також мама Вікторії. Коли почала ширитися інформація про загрозу підриву греблі Каховської ГЕС, родичі не думали, що може трапитися настільки сильна повінь.

Та після вибуху рівень води підіймався дуже стрімко. Сусід, якому вдалося вибратися на дах будинку, бачив, як Олексій та його дружина Марія тонули. Вони кричали, просили про допомогу. Вижити вдалося лише їхній доньці.

За словами Вікторії, окупаційна влада не дозволила забрати тіла її бабусі та дідуся для поховання.

В Олексія Клименка залишилися донька, онука та троє правнуків.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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