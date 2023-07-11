Меморіал: вбиті росією. Сергій Салівон, 32 роки, Чернігівщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Сергій Салівон

Сергієві Салівону було 32 роки. Він загинув 1 березня 2022 під час спроби вивезти сім’ю двоюрідної сестри Оксани Близнюк зі села Софіївка на Чернігівщині.

Дорогою між селами Калинівка та Коломійцівка авто, в якому вони їхали, розчавила техніка російської армії. Сергій загинув, а разом із ним – Оксана та її чоловік Михайло. Вижити вдалося лише племіннику Сергія, Андрійкові, якому на той час було 10 років.

Сергій Салівон родом із Софіївки. Там навчався до 9 класу, а закінчив школу в сусідній Коломійцівці. Здобув спеціальність інженера-механіка в Ніжинському агротехнічному інституті. Деякий час мешкав у Ніжині, потім переїхав до Києва. Працював водієм у компанії, що займається вантажними перевезеннями. Щовихідних приїздив у Софіївку. Разом із друзями ремонтував автомобілі.

Повномасштабне вторгнення застало Сергія у рідному селі. Коли 1 березня стало відомо, що на Софіївку прямує ворожа колона техніки, вирішив рятувати рідних.

«Під ранок Сергій подзвонив і сказав, що на село їде колона ворожої техніки. Ми тоді в будинку були всі разом – я, мама, донька, тітка, дядько. Тільки-но встигли зібратися до погреба, як Сергій приїхав. Він нас відвіз у село Степові Хутори. Усе настільки швидко відбулося, що ми навіть не запитали, куди він знову їде. Потім з’ясувалося, що Сергій вирушив ще раз у Софіївку – до двоюрідної сестри, щоби забрати її зі сімʼєю. Їхня хата – крайня в селі. Коли він уже з ними їхав, то зіткнувся з ворожою колоною. Техніка наїхала на правий бік машини. Окрім того, у багажнику були дірки, ймовірно, в автомобіль також стріляли», – розповіла Наталія

Сестра пригадує Сергія дуже товариською та доброю людиною.

«Він був дружелюбний, відкритий до спілкування, енергійний, легкий на підйом, добросовісний та чесний. Дуже любив дітей, а вони його», – сказала Наталія

У Сергія Салівона залишилися мама, сестра та племінниця.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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