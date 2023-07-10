Меморіал: вбиті росією. Захисник Андрій Лозовицький, 31 рік, Херсонщина, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Андрій Лозовицький

Солдат Андрій Лозовицький, позивний Лоза, загинув 14 жовтня 2022 року в бою з окупантами під час контрнаступу на Херсонщину. Біля села Нова Кам’янка воїн отримав смертельні поранення. Йому назавжди 31.

Андрій народився у Сумах. Був аспірантом Сумського державного університету, написав кандидатську дисертацію з міжнародного фінансового права, але не встиг її захистити. Цікавився міжнародною фінансовою системою, мав запрошення працювати в одному з університетів Європи, повинен був їхати туди в березні 2022 року. Захоплювався історією України, генеалогією, любив досліджувати історичні події в контексті персональної історії життя людей. Обожнював гори.

24 лютого 2022 року чоловік добровільно приєднався до лав Збройних Сил України. Став військовослужбовцем 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Обійняв посаду оператора і вже за два дні прийняв свій перший бій. Андрій був надійним побратимом і відповідальним бійцем, який сміливо та гідно виконував бойові завдання. У травні 2022 року його нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

«Андрій був справжнім, дуже добрим, чесним, принциповим. Він понад усе любив життя і пішов на війну, щоб захистити життя інших», – розповіла дружина загиблого Ірина

Тривалий час тіло бійця не могли ідентифікувати. 22 червня 2023 року його поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища у рідних Сумах.

Вдома на Андрія чекали мама, бабуся, дружина і донька.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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