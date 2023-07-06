Меморіал: вбиті росією. Євгеній Грицай, 27 років, Кременчук, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Євгеній Грицай

27-річний Євгеній Грицай загинув 27 червня 2022 року внаслідок ракетного удару російської армії по торговому центру «Амстор» у Кременчуку на Полтавщині.

Євгеній народився в місті Кременчук. Навчався у місцевій школі, згодом здобував освіту еколога в Кременчуцькому університеті імені Михайла Остроградського. Завершивши навчання у виші, кілька місяців працював за спеціальністю, а потім влаштувався на роботу в магазин побутової техніки. Останні сім років життя працював у ТЦ «Амстор».

Євгеній любив грати комп’ютерні ігри. Захоплювався плаванням на човнах та риболовлею. Любив домашніх тварин – зокрема, собаку та кота взяв додому з вулиці. Після загибелі чоловіка про них піклується дружина Сабіна.

27 червня 2022 року, коли російська ракета вдарила по торговому центру в Кременчуку, Євгеній не мав виходити на роботу, але його вихідний скасували.

Внаслідок удару в ТЦ спалахнула пожежа, яку довго не могли загасити. За словами рідних Євгенія – у місті не подбали наперед про необхідні запаси води для таких випадків.

Після трагедії сім’я загиблого ще кілька днів шукала його. 4 липня вони приїхали до моргу на впізнання тіла та ідентифікували Євгенія.

«Він – відкрита людина. Дуже добрий, ввічливий, що б не попросили – усе зробить, завжди прийде на допомогу. Відданий, був готовий все віддати, нічого не просячи взамін», – розповіла дружина Сабіна «Мій синочок був дуже світлою та благородною людиною. Любив життя, свою родину та свій рід, друзів, товаришів, клієнтів. В одну мить його плани та плани інших родин на щасливе життя перекреслили», – сказала матір загиблого, Оксана

Євгенія Грицая поховали 6 липня 2022 року на Свіштовському кладовищі у рідному місті.

У нього залишилися дружина, мама, тітка та дідусь і бабуся.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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