Меморіал: вбиті росією. Олександр Семернін, 31 рік, Харків, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Семернін

Олександр Семернін загинув 24 лютого 2022 року на перехресті окружної дороги між Харковом та селищем Циркуни. Він був поліцейським і потрапив під російський обстріл, коли їхав на роботу.

Олександр Семернін народився та жив у Харкові. Був одруженим, виховував маленьку донечку, з якою любив проводити весь свій вільний час.

Олександр служив у Збройних силах України. Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство». Спершу працював помічником дільничного інспектора. А з 2021 року став поліцейським-водієм сектору логістики. «Правоохоронець чесно і сумлінно виконував свій службовий обов’язок», – зазначають колеги Олександра. Співробітники згадують загиблого оптимістичною та завзятою людину. Кажуть, робота поліцейським була його мрією, і він пишався своєю професією. «Він був позитивним, сміливим, наполегливим, мав багато друзів», – кажуть у поліції.

За словами мами Світлани Семерніної, Олександр свідомо обрав роботу поліцейським, бо завжди хотів допомагати людям. Жінка пригадує сина доброю та чуйною людиною.

Незадовго до трагедії, 6 лютого, Олександру сповнився 31 рік.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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