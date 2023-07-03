Меморіал: вбиті росією. Дарина Гурінова, 6 місяців, Ірпінь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дарина Гурінова

Даринці було шість місяців. Вона загинула 5 березня 2022 року в Ірпені на Київщині. Автівку, в якій дівчинка їхала зі своїми батьками, розстріляли російські військові. Це трапилося на вулиці Університетській під час спроби родини евакуюватися з Ірпеня. Мама і тато дівчинки також загинули.

Дарина Гурінова народилася у вересні 2021 року. Була очікуваною та бажаною дитиною.

«Коли Яна завагітніла, щастю не було меж. У неї були важкі пологи, у перші місяці дитина трішки хворіла. Але Яна з Максимом давали раду. Ім’я донечці вибирали вдвох. Яна запропонувала і Максиму дуже сподобалося. Ми так і не встигли її побачити, оскільки тоді якраз була пандемія. Яна дуже переживала за дитину. Ми чекали, що прийдемо до них вже у новому році. А потім почалася війна», – розповіла тітка дівчинки Оксана

Даринка росла допитливою, лепетала перші звуки, тішила маму й тата.

«Перед повномасштабною війною ми обговорювали, куди їхати в разі вторгнення. Яна не хотіла до батьків у Славутич, думала, що в Ірпені буде безпечніше. 24 лютого, коли все почалося, ми спілкувалися. Яна розповідала про вибухи. Кілька днів вони провели з Даринкою і Максимом на підлозі у ванній. З початку березня снаряди почали прилітати поряд із будинком», – розповіла Оксана

5 березня родина спробувала виїхати. Робили це двічі. Першого разу потрапили під обстріл і повернулися у підвал до водія, який їх вивозив. Під час другої спроби окупанти розстріляли водія. Машина з’їхала в кювет і вони почали розстрілювати її.

«Коли після звільнення Ірпеня родичів знайшли, вони були на задньому сидінні. Максим накрив собою Яну, а вона – Дарину», – розповіла Оксана

У Даринки Гурінової залишилися бабусі, дідусі та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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