Меморіал: вбиті росією. Анна Аксенченко, 14 років, Краматорськ, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анна Аксенченко

14-річна Анна Аксенченко загинула 27 червня 2023 року, коли російські військові завдали ракетних ударів по центру Краматорська та селищу Біленьке, що неподалік. В епіцентрі вибуху опинилися заклад громадського харчування, житлові будинки та інші приміщення. Цей обстріл відібрав життя 12 людей. Поряд з Анною загинула також її сестра-близнючка Юлія.

Анна Аксенченко закінчила восьмий клас школи №24 в Краматорську. 4 вересня 2023 року їй мало виповнитися 15. Анна любила фотографуватися. Як і її сестра Юлія, з якою вони проводили чи не весь час разом.

Після початку повномасштабної війни сестри переїхали з Краматорська у більш безпечне місце. В рідне місто навідалися за кілька днів до трагедії…

«Анна та Юлія були старанними ученицями, гарно малювати, тому допомагали з оформленням шкільних свят. Вони – близнючки й зовні були дуже схожі, але характери в них різні. Аня була більш пряма, а Юля – трохи тихіша. Аня завжди її підтримувала та допомагала», – розповіла Людмила Осадча, директорка школи, де вчилися сестри «Дівчата були дуже товариські, приємні в спілкуванні, завжди допомагали моїй доньці з домашніми завданнями. Навчання було онлайн, тому здебільшого спілкувалися в чатах. Цього року їх звели в один клас. Такі веселі були…», – розповідає Марина, чия донька навчалася з сестрами Аксенченко

В Анни та Юлії залишилися батьки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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