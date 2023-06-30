Меморіал: вбиті росією. Євгенія Головченко, 17 років, Краматорськ, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Євгенія Головченко

17-річна Євгенія Головченко загинула 27 червня 2023 року, коли російські військові завдали ракетних ударів по центру Краматорська та селищу Біленьке, що неподалік. В епіцентрі вибуху опинилися заклад громадського харчування, житлові будинки й інші приміщення. Цей обстріл відібрав життя 12 людей.

Євгенія Головченко народилася на Донеччині. Навчалася у Краматорській школі №31. Закінчила 11 клас, однак так і не встигла отримати атестат. У грудні 2023 їй мало би виповнитися 18 років.

Євгенія працювала сушисткою в закладі харчування, в який влучила російська ракета. Друзі пригадують її світлою, сильною та безстрашною. Розповідають, що Женя була активною, хотіла розвиватися, будувати стосунки з коханою людиною, планувала переїхати в інше помешкання та жити окремо від рідних.

«Женька була креативною, яскравою, її не можна не помітити. Вона дуже сильна духом. Скільки б труднощів не було – завжди їх долала, навіть встигала в ці моменти допомогти іншим. Женя рішуча, впевнено йшла до своїх цілей. Любила життя, ловила кожен момент, кожен ковток свіжого повітря. Вона знала, наскільки цінна і красива. Назавжди такою залишиться в наших серцях. Її неможливо замінити жодною людиною в цьому світі», – розповіли подруги загиблої Настя, Тахміна і Фая «Коли я побачила її вперше, подумала, що це шалена дівчинка. Так і було. Вона була завжди на позитиві. Хочеться сказати – цінуймо кожну близьку людину, адже життя – таке коротке… Женічка, спочивай з миром…», – додала подруга загиблої Софія

У Євгенії Головченко залишилися мама, сестра, дідусь, дядьки і тітки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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