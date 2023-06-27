Меморіал: вбиті росією. Юлія Петрова, Київ, 24 червня

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Юлія Петрова

Юлія Петрова та її чоловік Даніїл загинули від російських обстрілів Києва проти ночі 24 червня 2023 року. Частина ракети влучила в помешкання подружжя у Солом’янському районі.

«Моїх друзів більше немає серед живих. Ще ввечері ви кидаєте один одному мемасики, плануєте спільну поїздку та святкування дня народження. А за кілька годин їх просто не стало. Загинули від російської ракети. Отак моторошно обірвалися життя. А в серці утворилася дірка завбільшки з кратер…», – написала подруга сім’ї Ірина Литвиненко

Юлія Петрова була родом із Хмельниччини. Працювала менеджеркою з туризму. Мешкала разом зі своїм чоловіком в Києві. У квартиру в Солом’янському районі пара переїхала за кілька років до трагедії.

Юлія захоплювалася фотографією. Як і Даніїл, була учасницею клубу історичної реконструкції «Рарог». Разом їздили на лицарські турніри, цікавилися подорожами та історією. Підтримували Збройні сили України.

«Юля була чарівною дружиною Даніїла та справжньою подругою. Вірною супутницею в усіх його пригодах. Була талановитою фотографкою і палкою вболівальницею наших турнірів… Біль переповнює серце, ми завжди будемо вас пам’ятати! Спочивайте з миром, дорогі друзі», – написав друг сім’ї Артем Береговий «Дуже хочу вас запам’ятати такими, як побачила вперше. Тебе, дівчино з бездонними очима, яку ми наче ще тільки вчора приймали до галасливої Рарого-родини, мазали в сажі та називали своєю посестрою. І тебе, хлопче з вічною усмішкою, в якого ми сиділи на кухні після мого першого в житті реконструкторського фестивалю і тринділи про те, як ефективніше та веселіше бити людей залізяками. Мала честь знати вас обох. Вічного вам кохання у засвітах», – розповіла подруга сімʼї Крістіна Дзюба

У Юлії Петрової залишилися батьки.

24 червня 2023 року удар російської армії по столиці відібрав життя п’ятьох людей.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/