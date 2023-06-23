Меморіал: вбиті росією. Ольга Диренко, 61 рік, Марганець, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією:

15 березня 2023 року російські військові обстріляли місто Марганець на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули 61-річна Ольга Диренко та 56-річна Ірина Мірошніченко.

Ольга Диренко народилася на Одещині. З батьками, коли була ще дитиною, переїхала до Марганця на Дніпропетровщині. Навчалася у місцевій школі №6. Працювала на меблевій фабриці, а опісля була секретаркою – спершу в школі №6, а потім – у Марганецькому ліцеї №11.

«Ольга Валеріївна багато років працювала в нашому ліцеї. Завжди привітна, відповідальна, організована, відкрита, толерантна, чуйна… Вона була тією людиною, яка багато знала і вміла. Працівники закладу, батьки, учні, відвідувачі завжди могли розраховувати на її допомогу та привітну усмішку. Будь-які питання діловодства ми могли вирішити разом з нею. Пустий кабінет ще довго буде нам нагадувати про неї…», – розповіла про загиблу директорка Марганецького ліцею №11 Марина Петровська

В Ольги Диренко залишилися батьки, донька, онук, сестра та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/