Меморіал: вбиті росією: Дмитро Бабенко, 4 роки, Сумщина, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дмитро Бабенко

4-річний Дмитро Бабенко загинув 18 червня 2023 року в Білопіллі на Сумщині. Російські військові обстріляли з артилерії центральну частину міста. Дмитрик та його тато Роман не встигли сховатися в укриття. Їхні життя відібрав ворожий снаряд.

Хлопчик із родиною мешкав у Білопіллі. Ходив у дитсадок. Любив танцювати, цікавився професією лікаря. Його мама Наталія – сімейна лікарка, тато Роман був правоохоронцем.

18 червня 2023 року, коли ворог атакував Білопілля, Дмитрик із татом були на вулиці біля свого дому. Вони хотіли сховатися від обстрілу, але не встигли. Батько загинув на місці. Дмитрик ще був живий, його везли до лікарні, та дорогою він помер на руках у сусіда.

«Дмитрик був дуже доброю та щирою дитиною. Постійно усміхнений, веселий, життєрадісний», – сказала хрещена хлопчика, Ніна

Колеги Романа Бабенка розповіли, що він був гарним працівником та чудовим батьком.

«Його син – янгол, якого подарували небеса. Неможливо висловити біль, що пронизує наші серця», – написали в поліції Сумської області

У Дмитрика залишилися мама, бабусі та дідусь.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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