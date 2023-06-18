Меморіал: вбиті росією. Захисник Павло Малофеєнко, 25 років, Донеччина, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією:

Бойовий медик Павло Малофеєнко, позивний Художник, загинув 30 січня 2023 року в бою з окупантами біля села Водяне на Донеччині. Йому назавжди 25.

Павло народився в селі Іванівка Одеської області. У 2017 році здобув фах кухаря-кондитера у Березівському вищому професійному училищі. Працював за спеціальністю у місті Одеса. Любив грати на гітарі, займався спортом. Мав багато планів і мрій на майбутнє.

З початком повномасштабної війни чоловік став до лав Військово-морських Сил ЗСУ. Служив медиком у мінометному взводі роти вогневої підтримки 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

«Неможливо передати біль втрати. Братику, ти найкраща людина, взірець для всіх нас. Ми ніколи не пробачимо тих, хто забрав тебе у нас! Побратими казали: «Такої харизматичної людини ми не зустрічали». Цілеспрямований, повний енергії та сил, не переносив на дух несправедливість. Завжди приходив на допомогу, готовий був віддати останнє заради майбутнього рідних, був взірцем для наслідування. Світла і вічна пам‘ять тобі, наш рідненький!» – написала рідна сестра воїна Марина «Світлий, скромний, добрий хлопчик. Гарний спортсмен, волейболіст. Добрий друг і товариш. Таким його пам’ятають у нашому навчальному закладі. Старанний і працьовитий, відповідальний і слухняний, спокійний і врівноважений Павло виховувався у багатодітній родині. Мав наречену. Мріяв про щасливе і мирне життя… У скорботі ми схиляємо голови перед його світлиною у траурному обрамленні. Висловлюємо глибоке співчуття його матусі Наталії Миколаївні, усій родині, рідним, близьким, друзям, побратимам. Пам‘ять про Павла залишиться у наших вдячних серцях. Царство небесне мужньому і відважному герою. Шана на віки вічні!» – написали на сторінці Березівського ВПУ

Поховали морпіха у рідному селі.

У Павла залишилися мама, наречена, брати та сестри.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/