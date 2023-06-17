Меморіал: вбиті росією. Антон Бабіч, 21 рік, Кривий Ріг, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Антон Бабіч

Антонові Бабічу був 21 рік. Він загинув проти ночі 13 червня 2023, коли російська армія обстріляла місто Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Ракета ворога вдарила по складу бутильованої води, де працював Антон. Поряд загинули ще шестеро людей.

«На складі працювали близько 25 цивільних. Навіть у цілодобовому режимі. І ця вода розвозилася у всі куточки нашої держави, в тому числі й у Херсонську область для постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС», – сказав очільник МВС України Ігор Клименко

Також зброя ворога влучила у п’ятиповерхівку, там спалахнула пожежа, яка знищила два поверхи будинку. Загалом відомо про 12 убитих внаслідок обстрілів Кривого Рогу тієї ночі.

Антон Бабіч родом зі села Вільне Криворізького району. Навчався у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Цей виш через російську окупацію Донецька в 2014 році евакуювався до Кривого Рогу. На складі з водою Антон працював разом із друзями та односельчанами Владиславом Кузнєцовим і Андрієм Рихелем.

«Антон був дуже товариським, душа компанії, завжди міг підтримати позитивним словом та настроєм своїх одногрупників та товаришів. Був у волонтерському складі на початку війни, дуже працьовитий. Антон був достойним сином своїх батьків та студентом університету», – розповіли у виші, де навчався Антон Бабіч

Загиблого поховали 15 червня 2023 року в селі Вільне.

В Антона Бабіча залишися батьки, брат та дівчина.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/