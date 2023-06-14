Меморіал: вбиті росією. Захисник Дмитро Міщенко, 34 роки, Донеччина, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Захисник Дмитро Міщенко

Головний сержант Дмитро Міщенко, позивний Старшина, загинув 6 травня 2022 року, виконуючи бойове завдання в районі села Долина на Донеччині. Воїну було 34 роки.

Дмитро народився і жив у місті Миколаєві. Здобув фах повара у професійно-технічному училищі. Пройшов строкову військову службу та вирішив пов’язати своє життя з армією. 2006 року підписав перший контракт і став військовослужбовцем ЗСУ. Пройшов багато навчань у військових навчальних закладах, здобув звання старшини, чим дуже пишався. Армія стала його покликанням, адже чоловік жив військовою справою. У вільний час грав у футбол на позиції захисника.

Під час повномасштабної війни Дмитро служив у 90-му окремому аеромобільному батальйоні імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова, що у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади. Обіймав посаду начальника контрольно-технічного пункту. З перших днів вторгнення боєць разом із побратимами обороняв Україну від російських окупантів.

«Ми дуже сильно кохали один одного. Це мій Всесвіт, моє повітря, мій Ангел. Його кохання я відчуваю й досі, він часто приходить у снах, підтримує мене, дає відповіді на питання, які мене мучать, обіймає, цілує, що дуже важливо для мене», – розповіла дружина воїна Ксенія

Тіло десантника кремували. Він хотів, щоб його поховали поряд із батьками, однак через постійні обстріли дружина вирішила зачекати.

Вдома на Дмитра чекала дружина.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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