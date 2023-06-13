Меморіал: вбиті росією. Юлія Сіра, 36 років, Харківщина, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Юлія Сіра

36-річна Юлія Сіра загинула 2 червня 2023 року на Харківщині. Автомобіль, в якому вона їхала із чоловіком, дітьми й племінницею, підірвався на міні. Юлія загинула на місці, серце її сина Сашка зупинилося в лікарні 7 червня.

Юлія Сіра була родом із села Відродженівське. Закінчила школу із золотою медаллю. Опісля вийшла заміж та присвятила себе сімʼї. Була чудовою господинею. Дуже любила малювати.

Юлія з родиною мешкали у селищі Кегичівка. Після початку повномасштабної війни вона з дітьми евакуювалася в Чернівецьку область, та згодом повернулася на Харківщину. Чоловік Юлії, Артем – військовий. Коли він на кілька днів повернувся зі служби, сім’я вирішила поїхати на цвинтар, аби прибрати біля могил родичів. Дорогою поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине їхнє авто підірвалося на ворожій міні.

«Юля була чудовою, світлою людиною, завжди усміхалась, усім допомагала. Дуже любила чоловіка та дітей… Ми не можемо повірити в те, що сталося. Немає слів, якими можна описати весь той біль, що на серці. Для нас це велике горе і велика втрата», – сказала Тетяна Гончар, сестра загиблої «Це була дуже добра, чуйна, уважна, любляча людина, мати і дружина», – додала подруга загиблої Наталія Бабій

У Юлії Сірої залишилися чоловік Артем, донька Крістіна, сестри Тетяна й Олена та брати Олексій, Олександр і Микола.

Донька загиблої Крістіна отримали опіки 30% тіла. За словами родичів, їй потрібне тривале лікування та допомога психологів.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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