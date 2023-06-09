Меморіал: вбиті росією. Софія Шелига, 9 років, Миколаївщина, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Софія Шелига

27 травня 2022 року російські військові скинули авіаційну бомбу на село Велике Артакове у Миколаївській області. Під завалами погребу на території приватного будинку загинула 9-річна Софія Шелига, а разом з нею – батько Сергій і бабуся Лариса.

Софія Шелига родом із Херсона. Там ходила до 4 класу. Мешкала з мамою. До тата й бабусі в село Велике Артакове приїздила на канікули. Рідні згадують про неї, як про енергійну, позитивну та дуже добру дівчинку.

«Софійка – моя племінниця. Вона мала багато друзів, а також любила гратися мʼякими іграшками. Колекціонувала їх», – розповідає тітка Оксана Чабанова

Із початком повномасштабного вторгнення батько приїхав за донькою в Херсон. Тоді місто вже окупували російські військові, перебувати там було небезпечно. Чоловік вирішив забрати Софійку в село, думав, що там буде безпечніше. Однак 27 травня 2022 року російська армія скинула на Велике Артакове авіабомбу. Вона потрапила на подвірʼя приватного будинку, де мешкала сімʼя. Останки тіл Софійки, її тата й бабусі знайшли лише восени.

У Софії Шелиги залишилася мама Яна, тітка Оксана та бабуся Людмила.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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