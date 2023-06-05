Меморіал: вбиті росією. Захисник Іван Хомук, 22 роки, Донеччина, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Іван Хомук

Молодший сержант Іван Хомук, позивний Довгий, загинув 13 січня 2023 року в бою з окупантами біля міста Сіверськ на Донеччині. 19 січня захиснику мало виповнитися 23 роки.

Іван народився в селі Здомишель Волинської області. Там здобув освіту. У 19 років пішов на службу до Збройних Сил України. Виконував бойові завдання на території ООС на Донбасі. Любив читати. Зустрів кохану дівчину і мріяв створити з нею родину. Але не встиг.

Під час повномасштабної війни Іван продовжував боронити рідну країну від російських окупантів. Був командиром міномета мінометного взводу механізованого батальйону ЗСУ.

«Хомук Іван Іванович був гідним сином своєї країни, до останнього подиху обороняв її. Не боявся загинути за свою державу та родину. Був вірним побратимом, який, ризикуючи власним життям, завжди прийде на допомогу. З 2019-го перебував в зоні ООС. За ці роки не раз перебував за крок від смерті. Але завжди йшов до останнього. Ніколи не зрадив своїм принципам. Гідно виконував свої обов’язки. Він був одним із кращих військових. Був найменшим у підрозділі. На свої юні роки був дуже розумний і мудрий, за порадами всі до нього зверталися. Іван Хомук дуже добре розумівся у військовій справі. Кожного дня, коли в нього була вільна хвилинка, старався навчатися новому й удосконалювати свої навички», – написала дівчина загиблого Аліна «Іван завжди говорив, що треба жити і цінувати всі моменти життя, ніколи не приховувати своїх почуттів. Він вчив не звертати увагу на чужу негативну думку. Жити так, як подобається. Він казав, що треба жити, не чинячи біль для себе та рідних. У мирному житті Іван був дуже надійним, безстрашним юнаком, який готовий віддати останнє заради близьких людей. Він робив все для того, щоб рідним було добре вдома», – так описують його близькі

Поховали молодого воїна у рідному селі.

Вдома на Івана чекали батьки, дві сестри та кохана дівчина.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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