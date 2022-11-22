Меморіал: вбиті росією. Наталя Дармобід, 34 роки, Комиш-Зоря, Запоріжжя, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Наталя Дармобід

34-річну Наталію Дармобід російські військові розстріляли у тимчасово окупованій Комиш-Зорі Запорізької області. Вони вбили також її чоловіка Олександра та їхніх синів – 13-річного Володимира і 6-річного Кирила. Подружжя з дітьми жило на вулиці Поштовій у власноруч збудованій оселі. За даними правоохоронців, у цьому домі Наталію та її сім’ю росіяни розстріляли впритул.

Точна дата загибелі родини Дармобід невідома – перша інформація про злочин з’явилась 18 листопада 2022 року.

«Ми, звичайно, можемо тільки припускати, які причини були. Але, в принципі, очевидно, з точки зору формальної логіки, допустити, що коли прийшла п’яна бидлота до людей, то причини зрозумілі… Просто бандитизм, розбій, насилля… Що там міркувати? Вбивці просто ходять по нашій землі», – сказав голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Наталія Дармобід була підприємицею. Мала магазин з дитячим одягом, іграшками, торгувала також вікнами та дверима. У вільний час любила кулінарити.

Незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Наталія розповідала клієнтам про новації в своєму бізнесі. «Шановні покупці, повідомляю що наш магазин вже відкрився за новою адресою. “Будемо раді бачити вас у нашому оновленому магазині”, – написала жінка 28 січня 2022-го, за майже місяць до великої війни.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/