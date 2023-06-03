Меморіал: вбиті росією. Вікторія Івашко, 9 років, Київ, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Вікторія Івашко

У ніч проти 1 червня 2023 року російська армія вкотре атакувала столицю України ракетами. У Деснянському районі Києва загинули троє людей. Зокрема, 9-річна Вікторія Івашко та її мама Ольга.

Вікторія народилася та зростала у Києві. Навчалася у школі №203. Займалася дзюдо в спортивному клубі. Дівчинка здобувала свої перші перемоги та мріяла про великі досягнення. Була життєрадісною і цілеспрямованою. Востаннє на татамі Вікторія вийшла за кілька днів до трагедії – наприкінці травня вона брала участь в змаганнях у Києві.

У ніч із 31 травня та 1 червня російська армія з території Брянської області РФ атакувала столицю України балістичними та крилатими ракетами «Іскандер». Їх було десять. Силам ППО вдалося знищити ворожі ракети. Їхні уламки впали на поліклініку в Деснянському районі. У той час місцеві мешканці намагалися зайти в укриття неподалік, але воно було зачинене. Не потрапили в укриття й дев’ятирічна Вікторія з мамою.

«Через ракетний обстріл загинули двоє прекрасних, життєрадісних, дорогих і улюблених для мене людей! Моя хрещениця Вікторія та кума Оля. Це велика втрата, серце розривається на шматки, розум не може повірити. Вони просто хотіли жити – бігли в бомбосховище, яке було закрите! Вони просто не встигли… Янголятка, ви завжди будете в моєму серці i душі», – сказала Анна, хрещена мама Вікторії

У Вікторії Івашко залишилися дві бабусі, дідусь та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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