Меморіал: вбиті росією. Катерина Кардаш, 33 роки, Київ, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Катерина Кардаш

У ніч із 29 на 30 травня 2023 року російська армія атакувала Київ ракетами та дронами. Уламки впали на багатоповерховий житловий будинок у Голосіївському районі столиці. Від цього обстрілу загинула 33-річна Катерина Кардаш.

Катерина була родом із Волинської області. Вищу освіту здобувала у Волинському національному університеті імені Лесі Українки та Національному транспортному університеті в Києві. Працювала у столичній фірмі, де відповідала за розвиток бізнесу. З 2017 року була НR-фахівчинею в ІТ-компанії. Любила танці, музику та фільми. Колеги і друзі пригадують її розумною, цікавою особистістю.

«Довго працювали разом… Набирали і вчили людей в Україні, в Казахстані. Трохи товаришували, трохи сперечалися. Багато всього пережили разом», – розповіла Тетяна Любченко, колега Каті «Вона була неймовірною особистістю – амбітною, позитивною та цілеспрямованою. Катя завжди надихала мене своїм ентузіазмом і відданістю. Вона була чудовою подругою і колегою. Хай пам’ять про Катю завжди буде з нами», – написав про загиблу Дмитро Борук

У Катерини Кардаш залишилися батьки, наречений, сестра та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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