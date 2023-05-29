Меморіал: вбиті росією. Світлана Ларіонова, 85 років, Запоріжжя, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Світлана Ларіонова

Вночі 2 березня 2023 року ракета С-300, випущена російськими військами, влучила у житлову п’ятиповерхівку в центрі Запоріжжя. У будинку на вулиці Незалежної України, 67 загинули 13 людей. Серед них – Світлана Ларіонова та її донька Ірина. Разом з ними загинув домашній улюбленець кіт Міша.

«Ракета влучила просто у їхній під’їзд. Вони жили на четвертому поверсі. Від квартири нічого не залишилося. Першою знайшли Світлану Сергіївну. Від удару ракети плити із верхнього поверху зрушилися на неї… У момент трагедії Світлана Сергіївна, найімовірніше, спала», – сказала Олександра Михайленко, подруга доньки загиблої

Світлану Ларіонову впізнали за сережками, які Ірина подарувала на день народження. Донька робила фото прикрас і надсилала їх своїм подругам.

10 лютого 2023 Світлані Ларіоновій виповнилося 85 років. До пенсії вона працювала вчителькою англійської мови і літератури. Любов до англійської мови та музики прищепила доньці Ірині, яка була співачкою.

«З Ірою у них були дуже ніжні стосунки. Вони переживали і підтримували одна одну. Іра багато подорожувала, але завжди поверталася до своєї старенької мами. Після російського ракетного удару по Запоріжжю 9 жовтня 2022 року вони виїхали до Болгарії, але через два місяці повернулися. Світлані Сергіївні було важко там. Вона казала, що хотіла би доживати віку в Україні й померти у своєму ліжку…», – розповіла Олександра

Світлану Ларіонову поховали на Осипенківському кладовищі у Запоріжжі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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