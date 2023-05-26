Меморіал: вбиті росією. Віталій Сміщук, 39 років, Бородянка, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Віталій Сміщук

1 березня 2022 року російські військові вдарили бомбами по житлових будинках в Бородянці на Київщині. У підвалі будинку на вулиці Центральній, 371 загинув 39-річний Віталій Сміщук із дружиною Тетяною та донечкою Євою.

Віталій народився в Бородянці. Із золотою медаллю закінчив місцеву школу №1. Був учасником і переможцем районних та обласних олімпіад з біології, математики, фізики й англійської мови.

У 2007 році закінчив Національний медичний університет імені Богомольця. У 2016-му захистив кандидатську дисертацію. Вивчав аспекти невідкладної хірургії, проктології, діагностики та лікування гриж черевної стінки.

Віталій працював у столичному медичному центрі та був асистентом кафедри хірургії і проктології Інституту сімейної медицини Національного університету охорони здоровʼя імені Шупика.

Після початку повномасштабної війни Віталій з родиною ховалися від обстрілів у підвалі будинку. Сусідка сім’ї Наталія Литвин так пригадує трагічні події 1 березня:

«Ми з родиною ховалися в туалеті в квартирі. О 20:30 пролунав перший вибух, потім були другий і третій вибухи. Все посипалося і затріщало. Ми вибігли на вулицю і побачили, як палає середина будинку. Було чути страшенний дитячий крик. Потім усе завалилося…».

Віталія Сміщука пригадують доброю людиною та професіоналом високого рівня.

«Коли захворів мій тато, Віталій побачив його на вулиці й почав розпитувати, що його турбує, чи був у лікаря. Ми розповіли про татову хворобу, Віталій проконсультував, завіз в лікарню і до останнього допомагав. Він був дуже чуйною і відповідальною людиною», – сказала Наталія «У нашій пам’яті він назавжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою, професіоналом своєї справи», – написали у виші, де працював лікар

У Віталія залишилися батьки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/