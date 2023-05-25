Меморіал: вбиті росією. Анастасія Саламатова, 37 років, березень, Пологи

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анастасія Саламатова

37-річна Анастасія Саламатова загинула 14 березня 2022 року в місті Пологи Запорізької області. Її життя відібрав снаряд, який поцілив у сусідній будинок. Разом із Анастасією загинула її сестра Анна.

Цей день був сонячний. Після тривалих обстрілів настала підозріла тиша, але ніхто не чекав нічого страшного. Повертаючись додому після невдалих спроб зловити зв’язок на містку, мама і тітка вже зайшли у двір. Залишалося кілька кроків до будинку, коли пролунав сильний вибух. Мама загинула від ураження уламками та вибухової хвилі, шансу на порятунок не було. Залишився тільки розбитий будинок, а все що було навколо, знесло ударною хвилею, – розповіла донька загиблої Дана

Анастасія Саламатова народилася у Пологах. Тут зростала, здобула фах перукаря-стиліста. Мала салон краси.

Мама горіла своєю справою. Від ранку до вечора творила красу для чоловіків і жінок нашого міста. Вона була дуже різносторонньою: полюбляла танці, щоранку займалась йогою, цікавилась психологією. Мама мріяла переїхати до Києва та стати відомою візажисткою, вийти заміж, народити мені братика і бути найщасливішою жінкою. Вона цього заслуговувала! Для мене мама – гордість і приклад для наслідування. Вона була наче сонечко: завжди привітна, така гарна, незалежна, моя лялечка. Вона була не просто моєю мамою, вона була для мене всесвітом, – розповіла Дана

В Анастасії Саламатової залишилися донька Дана, матір Любов, брат Василь та сестра Євгенія.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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