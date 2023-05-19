Меморіал: вбиті росією. Захисник Валерій Радік, 31 рік, Мар’їнка, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Валерій Радік

Військовослужбовець Валерій Радік загинув 12 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання біля міста Мар’їнка на Донеччині. Ворожий артилерійський обстріл обірвав життя 31-річного захисника.

Валерій народився у місті Каховка Херсонської області. Жив у Малинській громаді на Житомирщині. Закінчив Новокаховський політехнічний фаховий коледж Національного університету «Одеська політехніка», де здобув фах електрика. Працював у різних сферах та на різних посадах. Деякий час був за кордоном. У вільний час любив готувати, ходити із друзями на пікніки.

Під час повномасштабного російського вторгнення чоловік приєднався до лав Збройних Сил України, щоб захистити рідну країну та своїх близьких від окупантів. Валерій воював у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Понад усе мріяв повернутися додому та жити у вільній країні.

«Життєрадісна та світла людина, позитивний, добрий, відкритий, дуже працьовитий, завжди готовий прийти на допомогу, товариський, любив життя у всіх його проявах. Світла пам’ять тобі, братику, ти назавжди у наших серцях», – написала рідна сестра загиблого Наталія

Поховали воїна в селі Гуто-Логанівська Житомирської області.

У Валерія залишилися батьки, сестра, рідні та друзі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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