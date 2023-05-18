Меморіал: вбиті росією. Анастасія Порохня, 17 років, Пологи, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анастасія Порохня

Анастасії було 17 років. 14 березня 2022-го, під час обстрілів у місті Пологи на Запоріжжі, вона була на задньому дворі свого будинку. Снаряд прилетів на сусідній город. Дівчина загинула від ураження осколками та удару вибухової хвилі.

Анастасія Порохня родом із Запорізької області, навчалася в 11 класі Пологівського ліцею «Основа». Була в учнівському самоврядуванні. Закінчила музичну школу за класом фортепіано і вокалу. Любила йогу, кататись на велосипеді і бігати. Мріяла стати архітекторкою та переїхати до Києва.

«Вона завжди підіймала всім настрій, друзі її обожнювали. У неї була чудова усмішка, класні жарти. Настя вміла підтримати… Наш маленький промінь сонця», – розповіла про загиблу її найкраща подруга Анастасія Багута

З початку березня 2022 року місто Пологи потрапило в окупацію. Анастасія мешкала там із батьками та сестрами. Родина сподівалася, що весь цей жах скоро закінчиться…

В Анастасії Порохні залишилися мама Оксана, тато Олександр, сестри Тетяна і Олександра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/