Меморіал: вбиті росією. Софія Судак, 15 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Софія Судак

15-річна Софія Судак загинула 23 березня 2022 року в Маріуполі. Того дня о четвертій ранку російська армія завдала авіаудару по будинку, що на вулиці Металургійній, 19. Софія з сім’єю перебувала там у підвалі.

Її та інших людей, які ховалися від обстрілів, привалило бетонними плитами. Загинули також 12-річна сестра Софії Анна, її батьки Христина і Євгеній та ще кілька десятків людей.

Софія Судак народилась і жила в Маріуполі. Навчалась у школі № 47.

«Вона любила тишу, музику та малювання. Була добра, ніжна, спокійна, дбайлива і мила дівчина, яка просто хотіла жити і мріяла стати художницею», – розповів друг загиблої Богдан Демченко. Він на момент обстрілу теж перебував у тій багатоповерхівці «Софія закінчувала художню школу, мріяла працювати у творчій сфері. Фактично це була справа її життя. Вона не могла дочекатись випуску, щоб розвиватись далі. Софія була щирою і добродушною, я за це її любила і цінувала», – сказала подруга Сніжанна

З її слів, зв’язок зі Софією обірвався 26 лютого. Сніжанна пів року шукала якусь інформацію про подругу. Врешті від сусідів дізналась про трагедію.

Софію та її рідних поховали на Старокримському кладовищі в Маріуполі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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