Меморіал: вбиті росією. Захисник Ілля Козуб, 22 роки, Луганщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ілля Козуб

Солдат Ілля Козуб загинув 26 березня 2022 року під час виконання бойового завдання біля Рубіжного на Луганщині. У лютому воїну виповнилося 22 роки.

Ілля народився в селищі Великий Бурлук Харківської області. Закінчив Державну гімназію-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус». Згодом вступив до Національної академії Національної гвардії України. Любив риболовлю та відпочинок із друзями.

У 2020 році підписав контракт із ЗСУ. Служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді. Був гранатометником. Виконував бойові завдання на території ООС. З першого дня повномасштабної війни Ілля разом із побратимами продовжував боронити Україну від окупантів.

«26.03.2022 перестало битися серденько мого синочка. Він захищав свою країну, свою землю, був патріотом своєї країни, бився до останнього. На жаль, для нього ця війна уже скінчилася. Він був моєю опорою і надією, моїм смислом життя, але ця клята війна його забрала. Мій син – це сонечко, завжди усміхнений, життєрадісний, товариський, через жодну проблему ніколи не засмучувався. Завжди обіймав мене і казав, що любить», – написала мама загиблого Віта «26 березня не стало гарного хлопця, справжнього героя. Був поранений, але не залишив поле бою і бився, як лев, до кінця. Дуже гірко і боляче, що з життя йдуть молоді хлопці, захищаючи рідну землю. Ми пишаємося, що знали тебе, Ілюшо. Для тебе війна скінчилася. Але віримо, що ця втрата не марна, перемога скоро настане саме завдяки таким хоробрим хлопцям, як Ілля. Ми завжди будемо пам’ятати наших героїв і ніколи не пробачимо! Слава Україні!» – написали на сторінці «Кадетського корпусу»

Солдат Козуб був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня вже посмертно.

Поховали молодого десантника на Алеї Слави кладовища у Харкові.

В Іллі залишилися батьки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/