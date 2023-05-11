Меморіал: вбиті росією. Інна Корінна, 33 роки, Умань, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Інна Корінна

28 квітня 2023 року ракетний удар російської армії по житловому будинку в Умані відібрав життя 23 людей. Серед убитих – Інна Корінна та її мама Світлана. У багатоповерхівці загинули також дядько Інни Василь Кравчук та його син Андрій.

Інні Корінній було 33 роки. Вона навчалася в уманській школі №11, потім закінчила Уманський агротехнічний коледж. Останнім часом працювала у взуттєвому магазині. Жила з мамою Світланою. Батько Інни помер у 2001 році від онкологічного захворювання.

«Інна – дівчина з золотим серцем, завжди усміхнена, привітна, щира», – пригадала сусідка родини Ольга «Інна – рідна сестричка мого чоловіка. Я також її називала сестрою. Це дуже світла людина, яка так і не встигла створити свою сім’ю, але дуже любила маленьких діток, своїх похресників та племінників. Дві рідні племінниці обожнювали Іннусю. Нашу сестру під час розбору завалів не знайшли, бо ракета знищила її…», – розповіла Галина Корінна, дружина брата Інни

Маму Інни, Світлану, поховали в селі Степанівка Черкаської області.

В Інни Корінної залишився брат Сергій з родиною.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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