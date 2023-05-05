Меморіал: вбиті росією. Альона Одайська, 28 років, Умань, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Альона Одайська

Альоні Одайській було 28 років. Вона загинула 28 квітня 2023 в Умані на Черкащині. Вночі російська армія випустила ракету по житловій багатоповерхівці на вулиці Комарова, 25. Поряд з Альоною там загинув її півторарічний син Іван. Цей російський обстріл відібрав життя 23 людей.

Альона народилася у Паланській громаді на Черкащині. У шкільні роки захоплювалася спортом, займалася танцями. Вищу освіту здобувала в Уманському кооперативному коледжі на факультеті готельно-ресторанного бізнесу. Працювала продавчинею у магазині біля дому, також їздила на заробітки в країни Європи.

Близькі пригадують Альону доброю, чуйною. Вона не цуралася важкої праці, допомагала батькам із домашнім господарством.

У багатоповерхівці на вулиці Комарова, 25 Альона жила із чоловіком Романом та сином Іванком. Квартира сім’ї була на четвертому поверсі.

Романа тієї трагічної ночі не було вдома: чоловік працює на зерновозі та вирушив у рейс до Миколаєва. Коли повернувся, від його квартири залишились хіба руїни. Дружину і сина Роман впізнав по залишках одягу.

Альону з Іванком поховали в її рідному селі Городецьке – поряд із могилою батька, який помер у січні 2021 року. Окрім чоловіка, в неї залишилися мама, старша сестра і тітка.

Допомогти родині загиблих можна за номерами карток:

5168 7451 2647 7501 – матір Парфенюк Г.М.

4149 6293 4382 2078 – чоловік Одайський Р.О.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/