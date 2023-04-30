Меморіал: вбиті росією. Ольга Макаренко, 31 рік, Дніпро, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ольга Макаренко

31-річна Ольга Макаренко загинула 28 квітня 2023 року в Дніпрі. Вона разом із донечкою Веронікою мирно спали у приватному будинку, коли по ньому вдарила російська ракета. Дворічна дитина Ольги також загинула. Батька та маму жінки госпіталізували. «Оля і Ніка були світлими дівчатками. Оля переїхала до батьківського дому, бо думала, що тут безпечніше, ніж у квартирі в багатоповерхівці. Але, на жаль, російська ракета їх убила», – сказала сестра загиблої Тетяна Білаш Ольга Макаренко – дніпрянка. Закінчила Придніпровську державну академію будівництва за спеціальністю «бухгалтер». Останнім часом перебувала у декреті, виховувала донечку Вероніку. Ольга любила квіти. Смачно готувала, була веселою, доброю, милою. «Спочивайте, мої янголятка, я вас дуже люблю», – сказала сестра загиблої Тетяна

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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