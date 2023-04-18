Меморіал: вбиті росією. Максим Комаристий, 2 роки, Слов’янськ, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Максим Комаристий

14 квітня 2023 року російська армія обстріляла Слов’янськ на Донеччині. По місту випустили вісім ракет «С-300». Цей обстріл забрав життя 15 людей. Серед жертв – батько та син: 29-річний Сергій і дворічний Максим Комаристі. Хлопчик помер у «швидкій». Тіло батька шукали під завалами два дні.

«Сергій завжди підтримував Україну як міг. Дуже переживав за загиблих воїнів ЗСУ та мирних людей. У 2022 році він вивіз сім’ю в безпечний регіон, а сам жив у Слов’янську. Напередодні Великодня дружина Настя із сином приїхали додому побачитися зі Сергієм. Дружина вийшла в продуктовий магазин, коли місто обстріляли російськими ракетами – одна з них прилетіла просто у квартиру родини. Було зруйновано 4 та 5 поверхи. Багато вбитих, поранених. Настя після всього – морально ледве жива, такий стан і в бабусі хлопчика», – розповів В’ячеслав Шевелев, знайомий батька Максимка

Коли у Насті та Сергія народився син, пара дуже раділа. Хлопчик був оточений любов’ю і турботою батьків. На останніх світлинах у соцмережах матері родина святкує уродини малюка – з великим тортом і кульками.

У загиблого Максимка залишилися мама, бабуся та дідусь.

Допомогти родині можна за реквізитами:

4149439048927267 Анастасія Комариста, мама Максимка

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/