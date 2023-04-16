Меморіал: вбиті росією. Дмитро Мациборук, 35 років, Миколаїв, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дмитро Мациборук

Дмитро Мациборук загинув 17 березня 2022 року від осколкових поранень – його тіло знайшли неподалік села Червоне на Миколаївщині. Йому було 35 років.

Того дня Дмитро їхав у селище Широке до тещі, щоби забрати сина. Втім до родичів так і не дістався, а зв’язок із ним зник. Згодом тіло Дмитра знайшли за 10 метрів від траси біля Червоного.

«Він виїхав 17 березня, а 23 квітня я здала ДНК. У свідоцтві про смерть написано – осколкові поранення у живіт», – розповіла мама загиблого, Людмила

Дмитро – родом із Широкого. Більшу частину життя мешкав у Миколаєві, 15 років працював в органах МВС, останнім часом – на посаді водія у службі надзвичайного реагування. Колеги поважали Дмитра та з почестями провели в останню дорогу. Рідні пригадують його працьовитим, добрим, хорошим господарем.

«Він у себе вдома сам зробив ремонт від «а» до «я». Нам перекрив дах, поставив паркан. Ніби відчував, що щось із ним буде… Як телефонували друзі, що треба допомогти, то мчав до них. Сусіди дуже ним пишалися. Дмитро був доброю людиною. Дуже любив сина Богданчика. Пам’ятаю, як він мені телефонував і каже: «Мамо, Богданчик вже пішов». Я йому говорю, що ти ж мені вже це розповідав, але він все одно радісно повторював. Богданчику був рік, як Діма загинув. Він все чекав батька… Коли бачив фотографію Діми, цілував і казав: «тато-тато», – розповіла Людмила

У Дмитра залишилися мама, батько, дружина, двоє синів та троє рідних братів. Четвертий брат, Олексій, загинув від обстрілів у серпні 2022-го.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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