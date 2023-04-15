Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Андрій Петровський

Меморіал: вбиті росією. Андрій Петровський, 32 роки, Ірпінь, березень

22 березня 2022 року в Ірпені Київської області загинув місцевий мешканець Андрій Петровський. Він із сусідами готував їжу на вогні, коли почався обстріл.

«Андрій загинув під мінометним обстрілом. Шестеро людей тоді було вбито», – сказала тітка Валентина Сирота, яка виховувала небожа до повноліття

За словами Валентини, після початку повномасштабної війни Андрій залишався в Ірпені та хотів дістатися до батька, який мешкав у селі Сухолуччя.

Андрію Петровському було 32 роки. Він народився ти жив в Ірпені. Захоплювався автомобілями, був дуже товариським та відкритим. Працював на будівництві.

«Знаєте, Андрій був такою людиною, що і поганого нічого не можу згадати. В нього стільки друзів було! Він ніколи не відмовляв у допомозі. Дуже любив «колупатись» із машинами, мопедами. Не можемо змиритися з його смертю…», – сказала тітка загиблого

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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