Меморіал: вбиті росією. Лілія Наришева, 40 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Лілія Наришева

40-річна Лілія Наришева загинула 12 березня 2022 року в Маріуполі. Разом із родиною вона ховалась від обстрілів у підвалі будинку в Центральному районі. Після влучання у нього стіни обвалилися. Поряд із Лілією загинули її чоловік Юрій та доньки Діана і Крістіна.

Сім’я Наришевих жила на вулиці Митрополитській. Лілія та Юрій виховували доньок-близнючок. Одна із дівчаток, Діана, мала проблеми зі здоров’ям, не могла ходити. Коли почалася повномасштабна війна, район, де мешкала родина, російська армія щоденно обстрілювала. Родина ховалася в підвалі сусіднього з їхнім будинку. Втім 12 березня удар по ньому обвалив стіни, укриття теж було зруйноване.

Лілія Наришева народилася та жила в Маріуполі. Працювала на металургійному комбінаті імені Ілліча.

«З Лілею ми познайомилися, коли наші діти ходили до реабілітаційного центру. Я тоді ще подумала: яка вона сильна і тендітна! Лілія була відповідальною, доброю. Брала участь у житті своїх дітей і як могла намагалася їх соціалізувати. Її дочка Діана не ходила. Це важко, дівчинку доводилося носити на руках. Лілія була гарною мамою. І справжнім бійцем! Завжди і скрізь була з дівчатами. Дбайлива, працьовита, весела, відповідальна. Все це про неї», – розповіла знайома родини Яна Рогожан

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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