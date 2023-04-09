Меморіал: вбиті росією. Варвара Плохіх, 9 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Варвара Плохіх

Варварі Плохіх було 9 років. Вона загинула в Маріуполі 14 березня 2022 поряд із мамою Тетяною та бабусею Жанною.

У Маріуполі родина переховувалася в приватному будинку в Центральному районі. 14 березня почалися масовані обстріли. Один зі снарядів влучив у будинок. Спалахнув дах. Подружжя Ілля й Тетяна разом із доньками Варварою та Кариною і їхньою бабусею Жанною схопили речі та вибігли на вулицю. Хотіли дістатися найближчого сховища. Та діти вибігли без взуття, тому Ілля помчав за ним додому. У цей час почув звук літака. Крикнув «Лягайте!» і забіг до будинку. Далі – авіаудар. Чоловік схопив взуття і побіг назад до родини. Почав кликати дружину, дітей. Відповіла старша донька Карина.

«У неї були невеликі опіки на спині. Молодша Варя мала поранення в груди та розбиту голову. З нами ще була племінниця, вона вижила, її мати Олена отримала контузію. Дружину Тетяну я одразу не знайшов. Тещу Жанну Олександрівну поранило в груди. Вона прожила ще дві хвилини. Я вибачився перед нею і сказав, що піду рятувати дівчаток. Знайшов дружину, на неї впав паркан, була розбита голова. Тетяна загинула миттєво», – розповів Ілля Плохіх

Ілля схопив Варю на руки та разом із Кариною і трирічною племінницею побіг до сховища. Там були медики. Але поранення Варвари були надто складні. Дівчинку спочатку повезли до лікарні «швидкої» допомоги, а звідти – до лікарні №3. Втім там не було нейрохірурга. Оперувати – нікому. Через дві години Варвара померла.

Тіло Варі батькові не віддали. Невідомі поховали її в травні. Дідусь у серпні знайшов могилу онуки, дівчинка похована на Старокримському кладовищі.

«Варя навчалася в 3 класі, школа №64. Хоча зовні вона дуже схожа на мене, характер був мамин: весела, товариська. Дуже ласкава та чуйна. Варя любила мультфільми, кіно. Ми часто ходили до кінотеатру. Любила грати відеоігри. Із задоволенням ходила на прогулянки», – розповів батько

У Варвари Плохіх залишилися тато, сестра, дідусь, тітка та двоюрідна сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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