Меморіал: вбиті росією. Павло Коротков, 4 роки, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Павло Коротков

4-річний Павло Коротков загинув у Маріуполі 21 березня 2022. У приватний будинок на Лівому березі, де він жив разом із родиною, потрапив снаряд. Почалася пожежа. Хлопчик разом із 27-річною мамою Христиною, бабусею, прабабусею та її подругою згоріли.

«Тато Христини на момент удару був не вдома. Він намагався їх врятувати, але… Вони згоріли. Батько отримав численні опіки. В одну мить він втратив дружину, єдину дочку, єдиного онука та тещу. Родину поховали у дворі на Морському бульварі, біля будинку №56. Там багато було могил та табличок. А от перепоховали їх потім чи ні – невідомо», – розповіла Олена, подруга Христини

4-річний Паша народився у Маріуполі. Був добрим та усміхненим. Любив прогулянки, зустрічі з друзями, але через хворобу швидко втомлювався. Паша народився раніше терміну, із патологіями. Мав рідкісний синдром Курраріно. Щоби хлопчик ходив, потрібні були численні операції. Мама працювала медичною сестрою, грошей не вистачало. На лікування Паші маріупольці збирали всім містом. Більшість життя хлопчик провів у лікарнях.

«Від народження він боровся за це життя. Попри всі труднощі зі здоров’ям, завжди залишався життєрадісною дитиною», – сказала Олена «Паша був єдиною дитиною в Маріуполі із таким складним діагнозом. Ми сподівалися, що всі разом зможемо поставити його на ноги», – додала волонтерка Наталя Авліякулова

У Паші залишився дідусь Олексій.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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