Меморіал: вбиті росією. Захисник Олег Мужкевич, 21 рік, Донеччина, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олег Мужкевич

Солдат Олег Мужкевич, позивний Муха, загинув 30 січня 2023 року під час виконання бойового завдання біля села Ступочки на Донеччині. Внаслідок ворожого обстрілу отримав смертельне уламкове поранення в шию. У січні захиснику виповнився 21 рік.

Олег народився у Львові. Навчався у місцевій середній школі №72. Після закінчення 8 класу вступив до Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. З 2020 року служив за контрактом у Збройних Силах України. У 2022-му вступив на заочну форму навчання на спеціальність «Менеджмент» Львівського національного університету імені Івана Франка, але навіть не встиг закрити першу сесію. Любив подорожі, гірський туризм і спорт.

Під час повномасштабного російського вторгнення Олег воював у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

«Олег завжди був позитивним і добрим, зберігав спокій у стресових ситуаціях. Допомагав та піклувався про близьких, навіть коли самому було важко. Любив жартувати, мав великі плани на життя. Тільки почав шукати нові захоплення, як все обірвалось… Був надійним та чесним, відчутною опорою і просто надзвичайно хорошою людиною», – розповіла кохана загиблого Ольга

Поховали воїна на Личаківському кладовищі у рідному Львові.

В Олега залишилися тітка, дві молодші сестри, двоє старших братів, які також військові, та кохана дівчина.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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