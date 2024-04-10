Меморіал: вбиті росіє. Наталія Волощук, 51 рік, Нью-Йорк, квітень

Вбиті росією. Наталя Волощук загинула на власному подвір’ї. Ворог скинув на населений пункт 4 авіабомби. Поряд із Наталею загинув її чоловік.

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Наталія Волощук

Життя Наталії Волощук обірвав російський удар по селищу Нью-Йорк Донецької області. Увечері 4 квітня 2024 року ворог скинув на цей населений пункт чотири авіабомби. Поряд із Наталею загинув чоловік Сергій Волощук, а його мама отримала поранення.

«Біля свого дому загинула надзвичайно гарна пара цивільних мешканців Нью-Йорка – Сергій Волощук та його дружина Наталя. Вони так любили життя… Але російські окупанти забрали його у них, поціливши у приватний житловий будинок», – повідомили у селищі

Наталії був 51 рік. Вона – родом із Донеччини, навчалася у школі №16 в Нью-Йорку. Спершу працювала на машинобудівному заводі, а коли його ліквідували – у магазині. Обожнювала квіти, любила подорожі та відпочинок в колі рідних.

«Наталія з чоловіком були добрими, чуйними, веселими, гостинними. Дуже хороші люди. Із Наталею ми пропрацювали разом 17 років. Усі дні народження та інші свята відзначали разом», – розповіла подруга і колега Юлія Кравчук

У Наталії Волощук залишилися син, онука і брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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