Російська пропаганда масово поширює відео, на якому нібито мати з Херсонщини українською мовою звертається до президента Зеленського. Але це звичайний ворожий фейк.

Про це пише Інформаційний спротив, передають Новини України – НСН.

Ось ким виявилася «мати з Херсонщини», яка звертається до Зеленського

Жінка на відео представляється як звичайна мати з Херсонської області, проте насправді це відома проросійська активістка Полонська, яка після повномасштабного вторгнення армії рф в Україну отримала російський паспорт та брала участь у виборах від «єдиної росії».

У ролику Полонська українською мовою закликає Зеленського зупинити війну та «геноцид українських дітей» і припускає, що в Україні її вже забрали б у ЗСУ, а її дитину продали б на органи до Європи.

Насправді, Полонська – проросійська активістка, яка виступає на підтримку росії з першого року повномасштабної війни. Зокрема, Полонська закликала голосувати за анексію Херсонської області на референдумі у вересні 2022 року. Перший пост у своєму Telegram-каналі у січні 2023 року полонська присвятила «початку розколу в НАТО через українську кризу».

Спочатку Полонську активно використовували у пропагандистських сюжетах лише місцеві ЗМІ окупантів. Зокрема, вона коментувала висловлювання екс-президента Франції Франсуа Олланда про те, що Мінські угоди дали Україні час на підготовку до повномасштабної війни з росією. Полонська назвала ці слова ілюстрацією «справжнього ставлення колективного Заходу до України». Також активістка спростовувала виданню окупантів повідомлення про виїзд російських військових із Нової Каховки. У деяких постах Полонська фігурувала як «простий виборець».

Пізніше її почали використовувати і федеральні ЗМІ. Наприклад, вона фігурувала як «місцева мешканка та за сумісництвом представник спілки матерів Нової Каховки».

У серпні минулого року Полонська брала участь у праймеріз відділення «єдиної росії» в окупованій частині Херсонської області, після чого була висунута партією кандидатом у депутати. У жовтні вона пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації від «уряду» рф у Криму.

Ще школяркою Полонська, якій зараз 21 рік, мабуть хотіла брати участь у роботі органів влади. Її зафіксовано на фото учасників міської конференції лідерів учнівського самоврядування міста Нова Каховка, що відбулася 24 жовтня 2018 року (на той момент полонській було 15 років). Учасники конференції ділилися досвідом «учнівського самоврядування патріотичного чи соціального спрямування», йдеться на сайті відділу освіти Новокаховської міської ради.

У лютому Рівненський міський суд України заочно засудив Полонську до дев’яти років позбавлення волі за колабораціонізм та виправдання збройної агресії росії.

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