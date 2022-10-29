Стало відомо, чи дійсні паспорти українців, термін яких закінчився у період воєнного стану. Уряд ухвалив відповідну постанову.

Паспорти громадян України, строк дії яких закінчився у період воєнного стану, зберігають свою дійсність. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті урядового порталу.

«Паспорти українців у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни й паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України», йдетья в повідомлення.

Протягом 30 днів після скасування в Україні воєнного стану, власники вищезазначених документів зобов’язані здійснити їх обмін у відповідних установах.

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