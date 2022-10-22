Українцям дозволили використовувати прострочені документи до кінця війни.

Громадяни України та деякі іноземці можуть користуватися документами, термін дії яких закінчився під час воєнного стану, тобто з 24 лютого 2022 року.

Це передбачено постановою Кабміну «Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану», ухваленою вчора, 21 жовтня.

Як передає NNS, про ухвалення постанови повідомили в Державній міграційній службі.

Відповідно до постанови, під час дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування:

іноземці та особи без громадянства, крім громадян російської федерації, можуть в’їжджати до України та законно перебувати на її території на підставі посвідки на тимчасове або постійне проживання, термін дії яких закінчився або які підлягають обміну після 24 лютого 2022 року;

паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти громадян України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період воєнного стану), є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

З 1 листопада подорожчає термінове оформлення внутрішнього та закордонного паспорта