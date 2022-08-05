Журналісти Bellingcat встановили особу окупанта, який жорстоко катував українського полоненого на відео. Останній визнав, що фігурує на відео з території заводу Азот, а розслідувачі до цього встановили, що це та сама людина, що й із відео з тортурами.

The Insider поговорив з Монгушем, який заперечував свою провину та стверджував, що відео за його участю «змонтовано», але заплутався у свідченнях і фактично допоміг авторам матеріалу підтвердити, що на відео саме він. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.

Так, окупант визнав, що фігурує на відео з території заводу Азот, а розслідувачі до цього встановили, що це та сама людина, що й із відео з тортурами. Журналісти Bellingcat заявили, що їм відома особа людини в капелюсі, але що вони не публікують її фото та ім’я, оскільки «обличчя ймовірного злочинця неможливо чітко роздивитися на відео, незважаючи на безліч спільних рис». Їм вдалося встановити, що відео зняли на території санаторію Привілля у Луганській області.

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження після публікації відео з тортурами та вбивством російськими військовими полоненого українця, а в ООН заявили, що «приголомшені». Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи відео, назвав Росію «країною людожерів».

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