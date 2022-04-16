Журналісти встановили особу росіянки, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українських жінок

Журналісти «Схем» спільно з російською редакцією Радіо Свобода встановили фігурантів перехопленої СБУ телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій остання закликала свого чоловіка ґвалтувати українських жінок.

Журналістське розслідування оприлюднено на сайті Радіо Свободи, передає, посилаючись на Укрінформ, NNS.

Нагадаємо, в опублікованому СБУ 12 квітня фрагменті перехопленої розмови російського військовослужбовця із дружиною остання, зокрема, сміючись, каже своєму чоловіку: “Ти давай там, українських баб ґвалтуй… І мені нічого не кажи. Зрозуміло?”.

Як встановили “Схеми”, російський військовий, якому власна дружина “дозволила” ґвалтувати “українських баб”, на момент дзвінка перебував на Херсонщині. Від джерел в українських правоохоронних органах журналістам стали відомі російські телефонні номери співрозмовників. Це й дозволило їх ідентифікувати.

“Як з’ясували журналісти Радіо Свобода, два цих номери використовувалися під час реєстрації двох акаунтів у соціальній мережі “ВКонтакте”. Це – 27-річний Роман Биковський та його дружина – Ольга Биковська, у дівоцтві – Пінясова. Обидва вони – уродженці Орловської області рф”, – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що жінка, яка радила чоловіку “ґвалтувати баб”, вказала у своєму профілі у “Вконтакте”, що головне в житті для неї – це “сім’я і діти”.

Журналісти встановили, що Биковський у 2016 році служив у оперативній дивізії особливого призначення ім. ф.е. дзержинського, яка вважається елітним військовим з’єднанням військ національної гвардії росії. У подальшому, орієнтовно з 2018-року, військовослужбовець з дружиною та новонародженим сином переїхали в окупований росією Крим. При цьому, в Криму жінка, яка радила своєму чоловікові ґвалтувати українок, шукала роботу по догляду за дітьми. Биковський не пізніше лютого 2018-го почав служити контрактником у 108-му гвардійському десантно-штурмовому кубанському козачому ордена червоної зірки полку (108 дшп). За даними міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, цей полк, зокрема, брав участь у захопленні Кримського півострова російськими військами під час окупації.

“Тож, Роман Биковський пішов служити до десантників, які брали участь в окупації Криму, куди він через 4 роки перевіз власну сім’ю. А згодом – в 2022-му році – пішов воювати в сусідню Херсонську область, де дружина, яка залишилася вдома з дитиною, рекомендує йому ґвалтувати українок”, – йдеться у матеріалі.

Журналістам Радіо Свобода вдалося зв’язались з Биковськими: “Роман підтвердив, що це його ім’я та прізвище, а на запитання, чи залишається він ще на Херсонщині, відповів, що “ні”. Повідомив, що знаходиться у Севастополі. Дізнавшись, що йому телефонує журналіст, Биковський заявив, що голос на записі СБУ – не його. При цьому його голос – такий же, як на “плівках” правоохоронців”.

Щодо голосу Ольги Биковської, то він також повністю співпадає з голосом на опублікованому українською спецслужбою аудіозаписі. Вона підтвердила Радіо Свобода, що її чоловік перебуває у Севастополі, уточнивши, що він лікується у шпиталі після поранення. Після цього вона перервала розмову та скидала подальші дзвінки. На повідомлення у соціальних мережах ані роман биковський, ані його дружина більше не відповіли. Після розмови биковська взагалі видалила сторінку “Вконтакте”.

Як відомо, з початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну з’являється багато свідчень про сексуальне насильство з боку російських військових щодо українських громадян.

4 березня правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала доповідь, в якій згадуються випадки зґвалтувань у Маріуполі та Чернігівській області.

У квітні Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова, звернулася до ООН із проханням розслідувати випадки сексуального насильства. За її словами, є всі підстави говорити, що випадки зґвалтувань на захоплених військами рф територіях мали масовий характер. Вона, зокрема, повідомила про один з жахливих фактів, коли близько 25 дівчат і жінок, віком від 14 до 24 років, яких російські солдати утримували в підвалі одного будинку в Бучі і систематично ґвалтували. За словами Денісовою, 9 дівчат, яких ґвалтували росіяни, виявилися вагітними.