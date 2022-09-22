Жорстокі тортури та недоїдання: як росіяни ставилися до звільнених українських полонених

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, як росіяни ставилися до звільнених українських полонених. До більшості з них застосовували жорсткі тортури.

Звільнені українські військові знаходяться у різному психологічному стані. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.

«Всі перебувають абсолютно в різному стані. На жаль, це правда. Є особи, які фізично більш-менш в нормальному стані, за винятком хронічного недоїдання. Є особи, до яких застосовувалися дуже жорстокі тортури. На жаль, відсоток таких осіб серед тих, кого ми повернули, є досить великим… До багатьох із них застосовувалися дуже жорстокі види тортур», розповів Кирило буданов під час брифінгу щодо обміну військовополонених.

Він відзначив, що в цьому питанні не можна сказати, що люди ділилися за певними категоріями.

«Це залежало більшістю саме від місць їх перебування. На жаль, їх тримали не в одному місці, в Оленівці – а може, й на щастя — а в багатьох різних закладах на тимчасово окупованій території, так і РФ», додав начальник ГУР

Зараз частина звільнених українських захисників перебуває в лікарні Чернігова, а також у медичних закладах Чернігівської області. Більшість з них звільнених потребують лікування Всім звільненим військовополоненим потрібна психологічна допомога.

Чому Україна погодилася обміняти Медведчука на полонених – в ОП пояснили