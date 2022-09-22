Чому Україна погодилася обміняти Медведчука на полонених – в ОП пояснили

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко пояснив, чому Україна погодилася обміняти Віктора Медведчука на полонених. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “РБК-Україна”.

“Слова – це одне, а як все відбувається – трошки інше. Це і стосується Російської Федерації, тому що в більшість їх слів, а можливо й у 100% випадків, не збігаються з тим, як є насправді. Саме тому і обмін на пана Медведчука відбувся на велику кількість наших захисників, тому це показує, що Медведчук все ж важливий для Росії”, сказав Кирило Тимошенко в ефірі телематафону “Єдині новини”.

Нагадаємо, у квітні СБУ затримала Віктора Медведчука, який намагався втекти з України. Згодом президент Володимир Зеленський запропонував Росії обміняти його на українських захисників. Тоді Кремль заявив, що не зацікавлений в такому обміні. Оскільки Віктор Медведчук не є громадянином Росії.

До речі, нещодавно “NNS” писав:

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