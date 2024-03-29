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Зеленський відреагував на петицію про обмеження роботи онлайн-казино в Україні

Журналіст
Зеленський відреагував на петицію про обмеження роботи онлайн казино в Україні

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію про обмеження роботи онлайн-казино в Україні. Він доручив зібрати аналітику та запропонувати рішення щодо його роботи.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні 29 березня, передає НСН.

Як ми раніше ми писали, петиція про обмеження роботи онлайн-казино набрала необхідні 25 000 голосів. Вона була створена на сайті президента 29 березня й у цей же день набрала необхідні для розглядом президента голоси.

Зеленський відреагував на петицію про обмеження роботи онлайн-казино в Україні: відео

Президент України Володимир Зеленський доручив главі СБУ, Держспецзв’язку та Мінцифри, а також секретареві РНБО зібрати аналітику щодо роботи онлайн-казино і вже наступного тижня запропонувати своє рішення.

«Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино – онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства. Доручив главі Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифрі та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення», сказав Зеленський.

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