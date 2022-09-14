За яких умов Україна піде на переговори з Росією, – Ольга Стефанішина

Віце прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, за яких умов Україна піде на переговори з Росією. За її словами, Росія просила про переговори через контрнаступ ЗСУ.

Проте, Україна піде на переговори після звільнення всіх тимчасово окупованих територій. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Факти”.

Як стверджує Ольга Стефанішин, російські посадовці здійснювали публічні та непублічні спроби налагодити контакт з представниками української влади. Зараз Україна має сильні позиції. А тому розмовлятиме з Росією тільки у разі досягнення військових цілей.

“Зрозуміло, що Україна ніколи не відсторонювалася від переговорів, але беручи до уваги тяжкість злочинів Росії, які стають серйознішими щомісяця… Важіль для переговорів (у Москви, – ред.) вже не той, який був у лютому. Необхідно використати цей імпульс для великої деокупації нашої території. Потім ми будемо готові до переговорів, які не ґрунтуватимуться на російських ультиматумах”, сказала Ольга Стефанішин.

Росіяни хотіли переговорами відвернути увагу від контрнаступу ЗСУ та завершити його. Але це не той сценарій, в якому братиме участь Україна.

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