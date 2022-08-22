За яких умов переговори з росією будуть остаточно припинені – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав причину, за якої переговори з росією будуть остаточно припинені

Будь-які переговори з РФ стануть неможливими, якщо «суд» над українськими захисниками в Маріуполі відбудеться.

Про це сказав Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал

“Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей, порушуючи всі домовленості, міжнародні правила заведуть у ці декорації… Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала”, – повідомив він.

За словами президента, зараз у ЗМІ достатньо повідомлень про те, що у Маріуполі готують декорації для суду над українськими військовими, які в полоні в окупантів. Глава держави заявив, що реакція України буде зрозумілою, незважаючи на будь-які плани росіян.

Варто нагадати, що у Маріупольській міськраді 6 серпня повідомляли про плани росіян провести самосуд над українськими захисниками у місцевій філармонії.

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