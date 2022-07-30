«Не на часі» – експерт про те, коли можна починати переговори з росією

Нині переговори з росією, вважає експерт, юрист Орег Березюк, передає NNS. Про це він сказав в інтерв’ю Gazeta.ua.

Україні зараз не вигідно сідати за стіл переговорів з Росією. Навпаки – це Кремль прагне показати, що зміг натиснути на Київ та отримати політичні дивіденди. Про переговори можна говорити, коли Росія видихнеться у боях, – вважає Олег Березюк, адвокат, колишній десантник, голова організації “Українське юридичне товариство”.

“Нам зараз не вигідно сідати з ними за стіл переговорів. Тому що ситуація, в якій знаходиться Росія, їй не вигідна. Росіяни прагнуть показати, що вони натиснули на Україну, аби отримати принаймні політичні дивіденди. Щоб показати, що війну почали недаремно. Тепер, щоб продовжувати “спецоперацію”, їм потрібно проводити мобілізацію. А це невигідно – в центральній частині країни вони особовий склад не чіпали. В основному воювали поки Кавказ, Бурятія, Сибір. Якщо зараз задіяти людей з центральної частини Росії, тим більше білорусів – вони взагалі можуть почати переходити на бік України. Це буде катастрофа для режиму Путіна”, – говорить Березюк.

Про переговори можна говорити, коли Росія видихнеться, наголошує юрист.

«Як тільки отримаємо далекобійну зброю, повернуться ті люди, які за кордоном навчаються нею користуватися, тоді перевага буде на нашому боці. Росія зазнає краху».

Тим часом голова Британської розвідки Глава британської служби зовнішньої розвідки Мі-6 Річард Мур прогнозує поразку Росії у війні проти України.

У повідомленні Мура в Twitter наголошується, що сили РФ в Україні вичерпуються, через що в Кремлі зростає відчай.