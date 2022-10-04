За які послуги вагітні не повинні платити в лікарнях, – НСЗУ

У Національній службі здоров’я України розповіли, за які послуги вагітні не повинні платити в лікарнях. Програма медичних гарантій покриває медичне спостереження за вагітністю.
Вагітним жінкам слід звернутись до гінеколога в лікарню, яка має договір з НСЗУ за пакетом “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу НСЗУ.
Потрапити до гінеколога безоплатно можна як за направленням лікаря, так і без. Проте, головною умовою є декларація з сімейним лікарем. Вищезазначений пакет від НСЗУ передбачає перелік наступних безкоштовних послуг:
- спостереження акушера-гінеколога, обстеження, консультації, лікувально-профілактичні заходи;
- лабораторні дослідження (розгорнутий аналіз крові, сечі, дослідження на інфекції та віруси, біохімічний аналіз крові, мікроскопічні та цитологічні обстеження тощо);
- інструментальні дослідження (УЗД, кардіограма, кардіо-токографія тощо);
- неінвазивна діагностика для виявлення факторів ризику для здоров’я жінки;
- профілактика ускладнень під час вагітності та після пологів тощо.
У випадку, якщо пацієнтка потребує госпіталізації – гінеколог направляє її в стаціонар. Їй надається вся необхідна медична допомога безоплатно в рамках стаціонарного пакета.
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