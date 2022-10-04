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За які послуги вагітні не повинні платити в лікарнях, – НСЗУ

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У Національній службі здоров’я України розповіли, за які послуги вагітні не повинні платити в лікарнях. Програма медичних гарантій покриває медичне спостереження за вагітністю.

Вагітним жінкам слід звернутись до гінеколога в лікарню, яка має договір з НСЗУ за пакетом “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу НСЗУ.

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Потрапити до гінеколога безоплатно можна як за направленням лікаря, так і без.  Проте, головною умовою є  декларація з сімейним лікарем.  Вищезазначений пакет від  НСЗУ передбачає  перелік наступних безкоштовних послуг:

  •  спостереження акушера-гінеколога, обстеження, консультації, лікувально-профілактичні заходи;
  •  лабораторні дослідження (розгорнутий аналіз крові, сечі, дослідження на інфекції та віруси, біохімічний аналіз крові, мікроскопічні та цитологічні обстеження тощо);
  • інструментальні дослідження (УЗД, кардіограма, кардіо-токографія тощо);
  • неінвазивна діагностика для виявлення факторів ризику для здоров’я жінки;
  • профілактика ускладнень під час вагітності та після пологів тощо.

 У випадку,  якщо пацієнтка потребує госпіталізації – гінеколог направляє її в стаціонар. Їй надається вся необхідна медична допомога безоплатно в рамках стаціонарного пакета.

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